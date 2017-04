Visul nebun al unui jucator de poker e azi realitate! I-a facut cadou echipei favorite 100 mil €, aseara echipa a promovat in Premier League

Englezii au aflat aseara numele primei echipe promovate in Premier League.

Brighton & Hove este prima echipa promovata in Premier League, dupa ce aseara a invins-o pe Wigan, scor 2-1.

Brighton revine in Premier League dupa 34 de ani si 1.545 de meciuri jucate in diviziile inferioare. In acest timp, formatia din orasul-port Brighton a fost aproape de faliment, dar a fost salvata de un afacerist din orasul Sussex, Tony Bloom, un faimos jucator de poker.

Numele de Tony Bloom nu spune nimic iubitorilor de fotbal. Este un fost jucator de poker care a facut parte din echipa Marii Britanii castigatoare la Poker Nations Cup. Are un total de 3.562.519$ castigati in turneele cash.

Dar banii multi i-a castigat din investitii in imobiliare. Insa nu bogatia l-a adus in prim-plan, ci modul in care si-a folosit-o.

Echipa de fotbal din orasul natal, Brighton, aflata pe ultimele locuri din liga a 3-a engleza, si fara un stadion propriu, dupa ce, ironie a sortii, investitori in imobiliare vandusera vechea arena a echipei, era in pragul colapsului. Fanii s-au luptat ani la rand cu autoritatile si interesele locale, pentru a obtine un nou stadion. Fiecare initiativa era blocata. Au facut chiar si un partid. Intr-un final, au obtinut alocarea unui teren de constructie. Au cerut insa si sprijin financiar pentru aceasta, dar n-au obtinut suficient.

Aici s-a decis sa intervina Tony Bloom. Simtea ca are o datorie fata de comunitate si fata de echipa al carei fan este. Asa ca s-a gandit sa-i faca un "mic" cadou.

Brighton juca pe un stadion care nici macar nu era gandit pentru fotbal ca activitate principala, era construit pentru competitii din atletism. Un stadion care arata cam ca arena Extensiv din Craiova.

Tony Bloom a decis sa finanteze de unul singur constructia unui stadion nou, din banii proprii. Nu mai putin 100 de milioane de lire l-a costat, iar pe langa asta a mai ajutat si cu ceva "maruntis" de cateva milioane si echipa.

Intamplarea face ca finalizarea constructiei sa coincida exact cu momentul promovarii in liga a doua din Anglia. Stadionul e considerat o bijuterie, mai ales daca avem in vedere ca a fost proiectat in timp ce Brighton se afla in lupta pentru evitarea retrogradarii in liga a 4-a. In plus, suporter neconditionat al echipei, Bloom nu a cerut nicio garantie pentru investitia sa!

A primit din partea clubului insa cadou pachetul majoritar de actiuni, dar acest lucru nu i-a adus niciun beneficiu, ba din contra, a mai bagat din propriul buzunar alte milioane bune in transferuri si salarii, astfel ca totalul cheltuielilor sale a depasit suma incredibila de 100 de milioane de lire sterline. Aceasta in conditiile in care clubul nu avusese in ultimii 5 ani dinaintea finalizarii arenei incasari mai mari de 5 milioane de lire sterline pe sezon.

Cu trei etape inainte de finalul sezonului in Championship, Reading are sanse minime sa prinda locul 2, dar va juca mai mult ca sigur in barajul pentru promovare.

Primele doua locuri merg direct in prima liga engleza, iar urmatoarele patru joaca un baraj, in sistem semifinale/finala. Doar una dintre ele ajunge in Premier League.