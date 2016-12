VIDEO SUPERB! Cadoul de Craciun unic primit de acest copil din partea lui Everton!

Olivier este un pusti din Liverpool care a ajuns cunoscut pe retelele de socializare, dupa ce Everton i-a facut un cadou special de Craciun.

Pustiul a donat tot anul banii de buzunar primiti de la parinti in scopuri caritabile, astfel ca nu a mai putut sa stranga sa isi cumpere ghetele de fotbal la care visa.

Clubul a auzit de povestea sa si i-a facut o supriza speciala de Craciun. Pustiul a primit din partea celor de la Everton doua perechi de ghete de fotbal, dar si invitatia oficiala de a fi mascota clubului la urmatorul meci, pentru a putea sta si in vestiar alaturi de jucatori.

Reactia pustiului? Vedeti in clipul de mai jos:

Thanks to @Everton @umbro for Olivers new boots and the chance to be a mascot for Efc v Leicester f.a cup game. Best Xmas ever #bluechrimbo pic.twitter.com/0iaU4tlqh8