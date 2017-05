VIDEO Mourinho s-a dus direct la fiul lui Kluivert dupa finala Europa League! Ce mesaj FABULOS i-a transmis

Jose Mourinho a facut un transfer imediat dupa fluierul final de la Stockholm.

Manchester United revine in elita fotbalului european dupa victoria din Europa League, cu Jose Mourinho pe banca. Portughezul e gata sa o readuca pe United acolo unde era Sir Alex Ferguson, iar pentru asta pregateste transferuri de viitor. Portughezul a incercat un transfer chiar in timpul bucuriei de la Stokcholm. S-a dus la fiul de 17 ani al lui Patrick Kluivert si i-a spus ca il mai lasa un an la Ajax, apoi il transfera la Manchester United.

Te vreau. Esti special ca mine, hai sa facem un transfer special. Te mai las un sezon sa stralucesti la Ajax, iar apoi vii la Manchester sa fii atacantul meu. Ne vedem in 2018", i-a spus Mourinho atacantului in varsta de 17 ani.

Justin Kluivert s-a aflat in lot, dar nu a fost introdus pe teren in finala Europa League.