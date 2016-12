VIDEO EMOTIONANT! A dat gol si a inceput sa planga precum un copil pe teren! Ce fotografie tinea in maini

Este una dintre cele mai emotionante imagini din fotbal in aceasta saptamana.

Anthony Knockaert de la Brighton a emotionat un stadion intreb in meciul cu QPR.



Acesta a reusit sa marcheze in victoria cu 3-0, dar in loc sa se bucure a inceput sa planga precum un copil.



Acesta i-a dedicat golul tatalui sau decedat. A luat un portret al tatalui sau si l-a sarutat in fata peluzei emotionate de acest moment.

