VIDEO! Aguero se apara dupa ce s-a luat la bataie cu un suporter! Ce s-a intamplat pe teren: atacantul lui Man City risca sa fie suspendat

Federatia din Anglia a anuntat ca investigheaza 4 incidente diferite dupa surpriza uriasa din Cupa Angliei - Wigan a eliminat-o pe Manchester City dupa golul lui Will Grigg.

Kun Aguero risca sa fie suspendat de catre federatia engleza dupa ce s-a luat la bataie cu un fan al lui Wigan la finalul partidei din Cupa Angliei de luni seara. Fanii echipei din League One au intrat pe teren sa sarbatoreasca, insa unul dintre acestia a intrat intr-un conflict cu Aguero.

Atacantul argentinian a avut astazi o intalnire cu oficialii lui City pentru a pregati apararea, Aguero sustinand ca fanul l-a scuipat in fata si l-a injurat in ureche. Cei de la City sustin ca Aguero a incercat sa se apere, temandu-se ca fanul are ceva in maini ce ar putea sa o raneasca.

Federatia investigheaza si incidentul dintre Pep Guardiola si managerul lui Wigan, Paul Cook, intrarea fanilor pe teren si un mic panou cu o reclama aruncat din tribuna pe teren de fanii lui City.



Slowed down + zoomed in version of Aguero incident (LQ).

Aguero swarmed, gets hit on head, Chey Dunkley notices + heads over. Bloke in green jacket walks directly up to Kun and gets right up in his face.

Reliable journo @10JoseAlvarez claims the fan spat in Aguero's face. #mcfc pic.twitter.com/TfxzquUlTl