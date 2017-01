VICTORIE INCREDIBILA! Liverpool 2-3 Swansea! Ultima clasata din Anglia face un meci nebun si bate pe Anfield

Liverpool a pierdut primul meci pe Anfield dupa 1 an.

Liverpool a facut un nou pas gresit in Premier League in stilul caracteristic din acest sezon - neinvinsa in duelurile cu rivalele din top 6, Liverpool a pierdut pe propriul teren cu cei de la Swansea, dupa ce pierduse in acest sezon pe terenurile lui Burnley si Bournemouth.

Echipa lui Jurgen Klopp a facut o prima repriza foarte slaba ofensiv, nereusind niciun sut pe poarta! Repriza a 2-a a fost randul defensivei lui Liverpool sa socheze - Swansea a marcat de 2 ori prin Llorente in primele minute ale reprizei a 2-a. Firmino a adus apoi egalarea cu o dubla. Cand lucrurile pareau sa mearga in directia normala, Liverpool atacand pentru a obtine victoria, Siggurdsson a lovit pe contraatac si Swansea scapa momentan de ultimul loc in clasament!

Liverpool poate fi depasita si de Arsenal in clasament, iar Man United se poate apropia la 2 puncte. Liverpool joaca urmatorul meci in Cupa Ligii Angliei, returul cu Southampton dupa 0-1 in tur, si apoi in Cupa Angliei cu Wolverhampton. Urmatorul meci de campionat este derby-ul cu Chelsea, echipa care poate ajunge la 10 puncte daca o invinge duminica pe Hull.