Verdict CUMPLIT pentru o vedeta de la City?! Vestea teribila a lovit azi vestiarul lui Guardiola

Conform jurnalistului Duncan Castles de la The Times, verdictul medicilor e unul teribil: ruptura de ligamente. Daca temerile se confirma, Mendy, adus de la Monaco pentru 55 de milioane de euro, va lipsi de pe teren nu mai putin de 9 luni!

Inlocuit dupa 29 de minute in meciul cu City in urma unui duel cu Townsend, Mendy a crezut ca se va putea recupera la timp pentru jocul de Champions League cu Sahtior, de aseara. Seful staff-ului medical de pe Etihad a cerut insa analize amanuntite. Mendy va fi consultat de Ramon Cugat de la spitalul Chiron din Barcelona.

Specialistul este recunoscut pentru precizia diagnosticelor si pentru rezultatele excelente pe care le-a obtinut. In ultimul an, Cougat i-a tratat pe Gundogan, Kompany, De Bruyne sau David Silva. Pep Guardiola a insistat de fiecare data ca afectiunile serioase ale jucatorilor sai sa fie supravegheate de Cougat. Exista indicii concrete ca si accidentarea lui Mendy e una cat se poate de grava.



