Usain Bolt l-a sunat pe Ferguson: "Alo? Ajuta-ma sa joc la Manchester United!" Ce raspuns a primit

Usain Bolt s-a retras anul trecut din atletism.

La 31 de ani, Usain Bolt e gata sa se apuce de un nou sport - a doua sa iubire, fotbalul. Jamaicanul nu vrea sa joace oriunde, ci la echipa pe care o sustine, Manchester United. El a vizitat des clubul englez si era prieten bun cu Cristiano Ronaldo in perioada in care portughezul juca pe Old Trafford.

Acum Bolt l-a sunat pe Ferguson si i-a cerut sa-l ajute sa joace pentru United. "Visul meu cel mare este joc pentru Manchester United. L-am sunat pe Alex Ferguson si i-am cerut sa ma ajute. Mi-a zis sa intru in forma si o sa vada ce poate face pentru mine", a spus Bolt in Sunday Express.

Bolt e convins ca nu e imposibil sa devina fotbalist la 31 de ani. "Orice este posibil, am incredere in mine", a spus cel mai rapid om din istorie.