United l-a platit pe Rooney pentru a pleca la Everton! Suma pe care au achitat-o "Diavolii" ca sa scape de atacant

Manchester United l-a platit pe Rooney pentru a pleca la Everton.

The Sun scrie ca Manchester United a vrut atat de tare sa scape de Wayne Rooney incat i-a platit atacantului 11,2 milioane de euro pentru a renunta la parcursul sau pe Old Trafford. Per total, United a economist nu mai putin de 34 de milione de euro o data cu plecarea lui Rooney la Everton.



Rooney a marcat 253 de goluri in 559 de meciuri pentru "Diavoli" in toate competitiile. Rooney a depasit astfel recordul detinut de Bobby Charlton care marcase 249 de goluri.