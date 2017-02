"Am fost intrebat daca vreau sa pozez dezbracat!" Povestea fantastica a celui mai GRAS fotbalist din Anglia

"Este cel mai mare om al celui mai mic club care joaca in FA Cup". Asa este descris de catre Daily Mail Wayne Shaw, portarul care a atras atentia tuturor fanilor din Anglia in 2017.

Joaca la Sutton si reprezinta o atractie pentru orice suporter. Motivul e usor de inteles. Wayne Shaw este de departe cel mai gras fotbalist din Anglia in acest moment.

"O publicatie m-a intrebat daca vreau sa pozez dezbracat. Sa port doar manusile, atat. Mi-au spus ca o sa apar intr-o pozitie in care sa n se vada prea multe"

"Nu mai tin minte ce le-am spus, dar asta a fost cel mai straniu lucru pe care l-am trait pana acum", isi aminteste acesta in Daily Mail.

Wayne este antrenor-jucator la Sutton. A fost adus in stafful tehnic si inregistrat si in lot. Pana acum a stat pe banca, iar povestea sa a devenit cunoscuta in Anglia, dupa ce clubul sau s-a dus pana in faza a 5-a din FA Cup.

Luni, Wayne va juca impotriva lui Arsenal. Cel mai probabil va sta pe banca.

"Eu? Tot ce fac este sa stau pe-aici si sa fiu eu insumi. Sunt un om mare la care lumea vrea sa se uite."

"Nu am fost mereu portar. Am jucat la inceput ca atacant, la o scoala care colabora cu Southampton. Tin minte ca am fost intr-un turneu in Suedia unde era si Alan Shearer.", mai povesteste Shaw.