Umilinta pentru Rooney dupa meciul in care a intrat in istoria lui United! Ce i-a facut un adversar la final

Wayne Rooney a egalat recordul de goluri marcate pentru Man United detinut pana acum de Sir Bobby Robson.

Manchester United s-a calificat fara probleme in turul 4 al Cupei Angliei dupa 4-0 in fata celor de la Reading. Wayne Rooney a deschis scorul in primele minute ale meciului, acesta fiind golul cu numarul 249 in tricoul lui Man United - astfel, l-a egalat pe Sir Bobby Robson.

Celelalte goluri ale lui Man United au fost marcate de Martial si Rashford, cu o dubla. Rooney a fost insa marele erou la meciul cu numarul 450 pentru United.

Rooney a avut parte insa de un moment neplacut dupa fluierul de final - jucatorul celor de la Reading, George Evans, a refuzat sa faca schimb de tricouri cu Rooney! Desi era vorba despre tricoul cu care atacantul englez a intrat in istorie!

Explicatia a venit imediat - Evans a fost crescut de Manchester City, marea rivala a lui United.