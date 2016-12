Un antrenor din Premier League a fost dat afara cu 3 zile inainte de Craciun

Echipa a castigat un singur meci in ultimele 3 luni!

Crystal Palace a anuntat astazi ca l-a demis pe Alan Pardew de pe banca tehnica a echipei! Echipa londoneza se afla pe locul 17 in Premier League, cu 3 puncte mai mult decat ultima clasa, Hull City. Palace a castigat insa un singur meci din luna septembrie, 3-0 contra celor de la Southampton la inceputul acestei luni.

"Vrem sa ne exprima recunostinta sincera pentru serviciile incredibile oferite de Alan, atat in perioada in care a fost manager cat si in trecut ca jucator. In perioada in care a fost la club, munca si dedicatia depusa de Alan nu pot fi contestate, a imbunatatit clubul in multe zone si ii dorim tot binele in viitor.



Cu meciurile care vin acum cu viteza in perioada sarbatorilor, clubul spera sa anunte pe cineva in locul lui cat se poate de rapid, insa nu putem anunta nimic pe acest subiect in acest moment" a spus presedintele clubului, Steve Parish, intr-un comunicat oficial.

Alan Pardew, 55 de ani, a devenit managerul lui Crystal Palace pe 3 ianuarie 2015 dupa ce a parasit-o pe Newcastle. Ca jucator, Pardew a evoluat 128 de meciuri pentru Crystal Palace intre 1987 si 1991.