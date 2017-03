ULTIMA ORA! Sefii lui Leicester au ales. Cine ii ia locul lui Claudio Ranieri pe banca

Sefii thailandezi ai lui Leicester i-au ales inlocuitor lui Claudio Ranieri.

Craig Shakespeare va conduce campioana Angliei pana la finalul sezonului, informeaza The Sun. Antrenorul secund al lui Ranieri de la Leicester a condus echipa in doua meciuri dupa demiterea italianului si le-a castigat pe ambele, 3-1 de fiecare data, cu Liverpool si cu Hull. Leicester a iesit din zona retrogradarii, astfel ca Shakespeare a primit credit pana in vara din partea proprietarilor clubului. Inainte sa fie demis, Ranieri a adunat sase infrangeri la rand in Premier League.



Roberto Mancini e favorit sa preia echipa engleza din vara, daca aceasta va reusi sa evite retrogradarea. In prezent, Leicester se afla pe locul 15 in Premier League.