Manchester City a renuntat la transferul lui Alexis Sanchez! Anuntul facut de Mourinho despre transfer

Cei de la Manchester City s-au retras din cursa pentru semnatura lui Alexis Sanchez, anunta Daily Mail. Pretentiile jucatorului chilian sunt considerate exagerate iar Pep Guardiola le-a transmis celor din conducere sa nu forteze mutarea.

Cu toate astea, transferul lui Sanchez la Manchester United inca nu este rezolvat. Chelsea a intrat si ea in cursa, dar United ramane marea favorita si echipa lui Jose Mourinho este dispusa sa-i ofere cel mai mare salariu de la club, de 350.000 de lire pe saptamana!

Man United va trebui sa plateasca 35 de milioane de lire sterline pentru a-l aduce acum pe Alexis Sanchez. Jose Mourinho nu a vrut sa dea vreun indiciu despre transferul iminent dupa partida cu Stoke City, castigata cu 3-0: "Nu sunt increzator, sunt relaxat. Este jucatorul lui Arsenal, poate ramane acolo, dar am sentimentul ca va pleca si daca o face, atunci avem o sansa. Alte cluburi mari sunt probabil interesate. Cine stie?" a fost declaratia misterioasa a lui Mourinho.

Where would Alexis Sanchez play for Man United? ????@TimesSport reveal three possible formations ???? pic.twitter.com/RazEipnsN4