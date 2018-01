ULTIMA ORA | Aubemayang si-a gasit echipa! Englezii anunta ca s-a inteles cu Arsenal: detaliile mutarii

Pierre-Emerick Aubameyang si-a gasit echipa.

Englezii au anuntat ca atacantul Borussiei a ajuns la un acord cu Arsenal. Potrivit DailyMirror, Aubameyang s-a inteles cu Arsenal si urmeaza ca si cele doua cluburi sa se puna de acord in privinta sumei de transfer. Conform sursei citate, Arsenal ar urma sa plateasca 67,5 milioane de euro in schimbul jucatorului.



Mutarea vine in contextul in care Alexis Sanchez este ca si plecat de la Arsenal. Sanchez este foarte aproape de a semna cu Manchester United.