ULTIMA ORA! A cheltuit 150 de milioane pe transferuri, dar e la retrogradare! Koeman, DEMIS de Everton!

Olandezul Ronald Koeman a fost dat afara de Everton dupa 2-5 cu Arsenal.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua

Ronald Koeman spera sa se lupte la un loc de Champions League in acest sezon, dupa investitiile masive din vara. Antrenorul olandez i-a adus pe Sigurdsson sau Wayne Rooney, insa echipa este pe locul 18 in Premier League si ultima in grupa de Europa League.

Sky Sports anunta ca managerul a fost demis azi, dupa 2-5 cu Arsenal in campionat. Everton a avut un start bun de sezon, fiind singura echipa care a smuls un egal cu Manchester City, 1-1, chiar pe Etihad.