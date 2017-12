TSKA Moscova a marcat din offside cu United, dar arbitrul a validat reusita! Regula ciudata de care au profitat rusii. VIDEO

Vitinho a deschis scorul pe Old Trafford, insa gazdele au acuzat offside flagrant la atacantul rusilor.

Manchester United a invins TSKA Moscova cu 2-1 si s-a calificat in optimile Champions League de pe prima pozitie in grupa.

Echipa lui Mourinho a inceput meciul cu o bara a lui Rashford, insa rusii au condus cu 1-0 la pauza. Vitinho a deschis scorul cu un sut din careu, deviat deciziv de Dzagoev, aflat in pozitie clara de offside. Arbitrul a validat reusita, spre stupoarea englezilor, convinsi ca golul va fi anulat.

Tusierul a explicat imediat de ce nu a fost offside. In timp ce rusii inscriau, Daley Blind se afla in afara terenului, ajuns acolo in urma unei alunecari.

O regula FIFA spune ca daca un jucator se afla in afara terenului fara permisiunea arbitrului, atunci se considera ca acesta este pe linia de fund a terenului. Astfel, Dzagoev nu se afla in offside deoarece Blind ajunsese in afara terenului din inertie si nu din cauza unei accidentari sau din alt motiv aprobat de arbitru.

Mourinho a protestat initial, insa la finalul jocului a recunoscut ca golul a fost valid. "Asa am avut si eu impresia, ca e offside, insa se pare ca nu a fost", a spus portughezul.

United a intors scorul intr-un minut in repriza a doua, prin Lukaku si Rashford.