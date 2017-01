True Story! Disperat, Mourinho l-a chemat pe Ferguson la antrenamentele lui United! E ireal ce a urmat imediat

Sir Alex Ferguson s-a retras in 2013, dar Manchester United i-a simtit lipsa masiv.

Ferguson a renuntat in 2013 dupa ce a cucerit titlul de campion cu United, iar de atunci clubul a picat direct in afara locurilor de Champions League. Cu David Moyes si Louis Van Gaal, United a castigat un singur trofeu in trei sezoane, Cupa Angliei.

Jose Mourinho a venit vara trecuta cu promisiunea de a o readuce pe United acolo unde era cu Ferguson pe banca, dar startul de sezon a fost greoi. Asta in conditiile in care l-a adus pe Zlatan Ibrahimovic si a spart recordul de transferuri pentru Pogba, 105 milioane de euro!

Dupa o serie de mai multe meciuri fara victorie, Jose Mourinho l-a invitat pe Sir Alex Ferguson la antrenamentele echipei si la mesele jucatorilor.

Ferguson a acceptat invitatia, iar jocul echipei s-a imbunatativ masiv in ultima perioada, la fel si rezultatele. In acest moment, United are o serie de opt victorii consecutive, s-a calificat in optimile Cupei, iar diseara joaca semifinala Cupei Ligii cu Hull. In campionat s-a apropiat la 5 puncte de locul 2, ocupat marea rivala Liverpool, dar se afla in continuare pe locul 6, in afara locurilor europene. Ibrahimovic marcheaza pe banda si e al doilea golgheter din Premier League, iar Pogba incepe sa arate ca un jucator de ..multe milioane.

Mourinho chiar a recunoscut ca nu are nicio problema in a colabora cu Sir Alex Ferguson, unul din idolii sai in meseria de antrenor.

A fost pentru prima data cand Ferguson a revenit la antrenamentele lui United dupa retragere. Cu Moyes si Van Gaal a avut relatii normale, dar nu a fost invitat niciodata la antrenamente. Culmea, poate cel mai orgolios dintre predecesorii sai a decis sa-l invite la echipa. Si asta nu e tot. Daily Telegraph scrie ca Mourinho l-a invitat pe Ferguson chiar si pe banca in timpul meciurilor!

"Mourinho a dezvaluit luna trecuta ca nu e apasat de "fantomele" din trecut, ba chiar a subliniat ca l-a invitat pe Ferguson la antrenamente, sa discute cu jucatorii si sa ia masa cu ei. Apoi, Ferguson a cerut sa insoteasca echipa in deplasari, iar Mourinho l-a asigurat ca nu este cazul sa ceara voie, poate sa vina oriunde, ba chiar sa stea alaturi de el pe banca", scrie sursa citata.

Jose Mourinho nu si-a ascuns niciodata admiratia fata de Ferguson, pe care l-a eliminat din Champions League in 2013 cu Real Madrid. Atunci, arbitrul a dictat o eliminare usoara in tabara englezilor la scorul de 1-0 pentru United, iar Real a intors scorul si s-a impus cu 2-1 pe Old Trafford. La finalul partidei, Mourinho a facut un gest rar si si-a cerut scuze, acuzand si el greseala de arbitraj!

Sir Alex Ferguson a implinit 75 de ani pe 31 decembrie, zi in care United a avut meci cu Middlesbrough in Premier League. United a revenit de la 0-1 minutele 84 si 86, o victorie pe gustul lui Ferguson. Mai mult, Mourinho a mers imediat dupa fluierul final in loja lui Ferguson ca sa ii ureze La Multi Ani si sa ii dedice victoria.