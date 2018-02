"Trebuie sa ma retrag!" Anunt SOC al unui jucator de nationala dupa o accidentare care i-a pus in pericol viata! Doctorii nu-l mai lasa pe teren la 26 de ani

Pe 22 ianuarie 2017, la partida dintre Chelsea si Hull, Ryan Mason s-a izbit de Gary Cahill la un duel aerian. Daca fundasul lui Chelsea a scapat ieftin, pentru Ryan Mason a fost inceputul unui cosmar. El a suferit o fractura craniana, a fost operat de urgenta si a petrecut 8 zile in spital.

Astazi, la aproape 13 luni distanta, Mason a anuntat oficial nu va mai juca fotbal! "Pot confirma ca dupa ce am apelat la sfatul specialistilor medicali sunt nevoit sa ma retrag din fotbalul profesionist. Am lucrat neincetat in speranta ca ma voi intoarce pe gazon.



Din pacate, concluzia medicilor este ca nu am alta optiune decat sa ma retrag din cauza riscurilor generate de o accidentare precum a mea. Sunt si voi fi mereu recunoscator retelei de oameni din jurul meu care m-au ajutat sa-mi revin dupa momentul care mi-a pus in pericol viata din ianuarie 2017" a spus Mason.

Ryan Mason a jucat o partida pentru nationala Angliei in 2015, cand a intrat pe teren din postura de rezerva intr-un amical, 1-1, cu Italia. El a fost transferat de Hull in 2016 de la Tottenham pentru 10 milioane de lire sterline.

Mai multe cluburi din Premier League au postat mesaje de incurajare pentru Mason.

????◾️ | It is with deep regret that the Club has to announce, following the head injury suffered on 22nd January 2017, @RyanMason is to retire from football with immediate effect ➡️ https://t.co/ccKiMlH6ZK pic.twitter.com/uNQ6mALO35

Not often we look back at goals conceded, but this was some hit!

Wishing you all the best for the future, @RyanMason.#SCFC ????⚪️ pic.twitter.com/D3JLWhWZb2