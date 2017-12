Transformarea incredibila a lui Diego Costa dupa 6 luni de pauza! Cum arata atacantul care va juca abia din ianuarie la Atletico

Diego Costa isi va incepe contractul cu Atletico Madrid din luna ianuarie. Pana atunci, el apartine de Chelsea, insa e nevoit sa se antreneze de unul singur, dupa ce Antonio Conte l-a dat uitarii.

Uitat de Antonio Conte, dupa o perioada tensionata intre cei doi, Diego Costa se antreneaza individual. El a fost vandut de Chelsea la Atletico, insa va putea evolua sub comanda lui "Cholo" Simeone abia din luna ianuarie.

Pe bara de jumatate de an, Diego Costa se mentine, insa, intr-o forma fantastica.

Chiar daca a fost adesea acuzat ca are kilograme in plus, atacantul nascut in Brazilia dovedeste contrariul.

Diego Costa s-a filmat in timpul unui antrenament pe bicicleta, avand o forma fizica foarte buna.