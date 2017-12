Transfer URIAS pentru omul care l-a facut sa PLANGA pe Alibec! Afacerea de 60 de milioane de euro pe care e gata s-o faca Liverpool

Liverpool pregateste lista de cumparaturi pentru Craciun!

Klopp ar putea primi un cadou superb de la sefii lui. Portughezii de la A Bola scriu ca Liverpool ar putea achita clauza de reziliere a contractului dintre Gelson Martins si Sporting Lisabona, in valoare de 60 de milioane de euro.

Mijlocasul ofensiv de 22 de ani e una dintre principalele tinte pe Anfield. Liverpool incearca sa completeze o linie de atac stelara in care au stralucit deja Salah si Mane.

Martins are si el 5 goluri marcate in acest campionat si a fost esential in parcursul european al clubului. Fanii din Romania si-l amintesc de la meciul Stelei cu Sporting de pe National Arena, in play-off-ul Champions League. Martins a fost cel mai bun de pe teren, a dat un gol si o pasa de gol. Sporting a castigat cu 5-1 si s-a calificat in grupe.