TRAGEDIE la Tottenham! Antrenorul U23, fostul international Ugo Ehiogu, a murit dupa ce a cazut pe teren!

Ugo Ehiogu avea 44 de ani!

Tragedie la Tottenham! Fostul international englez si jucator al lui Aston Villa, Ugo Ehiogu, a murit azi la spital, dupa ce ieri cazuse pe teren la antrenamentul echipei U23 pe care o antrena.



Antrenorul in vesta de 44 de ani a primit ingrijiri medicale, iar apoi a fost dus la spital, dar medicii nu au reusit sa-l salveze.



Ehiogu lucra la Spurs din 2014. Ca jucator, Ugo Ehiogu a avut 200 de prezente in tricoul lui Aston Villa, intre 1991 si 2000. Apoi a mai petrecut 7 ani la Middlesbrough. Ehiogu are si 4 selectii in nationala Angliei.