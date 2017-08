Tottenham a facut cel mai scump transfer din istorie: 45 de milioane pentru un fundas de la Ajax!

Tottenham si-a doborat propriul record in materie de transferuri prin aducerea lui Davinson Sanchez de la Ajax pentru 45 de milioane de euro.

Sanchez are 21 de ani si a fost cerut cu insistenta de managerul londonezilor, Mauricio Pochettino.

"E o mutare importanta pentru mine, e locul potrivit pentru dezvoltarea carierei mele. Sunt foarte fericit ca am ajuns la un club asa faimos ca Tottenham", anunta Sanchez.

We are delighted to announce we have reached agreement with Ajax for the transfer of Davinson Sanchez subject to medical & work permit. pic.twitter.com/bCjP3ur3Ca