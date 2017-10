Tocmai si-a anuntat Mourinho urmatoarea echipa?! BOMBA de un miliard poate exploda in ORICE moment

Fanii sunt siguri ca momentul ales de Mourinho si mesajul transmis in interviul dat la TF1 nu sunt deloc intamplatoare!

Jose a vorbit la Telefoot despre viitorul sau. A anuntat intr-o franceza perfecta ca nu-si va incheia cariera la Manchester United si a dezvaluit ca fiul sau a preferat s-o vada live pe PSG in locul unui meci jucat de United. Motivul? "PSG are ceva special in momentul asta."

Dupa raspunsurile date de Mourinho, fanii au inceput deja sa speculeze pe seama unei posibile plecari a lui Mourinho la Paris! Aflat la al doilea sezon cu United, Mourinho a castigat trofee importante in Anglia cu Chelsea, in Spania cu Real, in Italia cu Inter si in Portugalia cu FC Porto. Sezonul trecut United a terminat pe 6 in Premier League, dar a castigat Europa League si a prins in ultimul moment accesul un loc de Champions League.

[EXCLU TELEFOOT]

José Mourinho : "Je ne finirai pas à Manchester" pic.twitter.com/F2O9nRisuA — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 15, 2017

Mourinho : "Mon fils a décidé de regarder un match à Paris et pas à Manchester. En ce moment, le PSG a quelque chose de spécial." (Téléfoot) pic.twitter.com/HOjR8lqbP8 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 15, 2017