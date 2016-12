This is ZLATAN! Ibra este la un pas sa-l depaseasca pe Messi! Ce a reusit in 2016

Zlatan Ibrahimovic are unul dintre cei mai buni ani din cariera desi a ajuns la 35 de ani!

Desi parea ca a facut o greseala mergand in Premier League la 35 de ani, Zlatan Ibrahimovic demonstreaza in continuare de ce este unul dintre cei mai mari atacanti din ultimul deceniu.

Dubla reusita de Ibrahimovic contra celor de la Sunderland de Boxing Day a adus totalul golurilor sale din 2016 pentru PSG si Man United la 50! Doar Messi in primele 5 campionate din Europa are mai multe, 51. Astfel, Ibrahimovic il poate depasi daca reuseste o noua dubla in partida cu Middlesbrough de pe 31 decembrie.

Ibrahimovic a devenit primul jucator de la Cristiano Ronaldo in urma cu 9 ani care a marcat cel putin 16 goluri inainte de Anul Nou.

Golurile lui Zlatan Ibrahimovic la nivel de club in 2016



Paris Saint-Germain

Ligue 1: 23

Coupe de France: 7

Champions League: 3

Manchester United

Premier League: 12

EFL Cup: 2

Europa League: 2

Community Shield: 1