Surpriza uriasa in Premier League! Cine este antrenorul care a venit la un club ISTORIC si va avea un salariu mai mare ca Simeone sau Unay Emery

Everton are un nou antrenor! Dupa ce Ronald Koeman a fost dat afara in urma unui start de sezon dezamagitor, Everton l-a ales pe fostul selectioner al Angliei, Sam Allardyce, cel care anuntase ca se retrage in vara dupa ce a salvat-o pe Crystal Palace de la retrogradare.

Allardyca a acceptat insa oferta sefilor de la Everton si va primi un salariu urias, de 100.000 de lire pe saptamana! Antrenorul englez de 63 de ani va fi al 12-lea cel mai bine platit antrenor din lume! El va semna un contract cu o durata de 18 luni.

Everton este echipa cu cele mai multe sezoane jucate in prima liga engleza, acesta fiind al 115-lea! Clubul din Liverpool a castigat 9 titluri, 5 Cupe ale Angliei si Cupa Cupelor. In acest sezon Everton este doar pe locul 17 cu 12 puncte in 13 etape, asta in ciuda unor investitii masive facute in vara pentru aducerea de jucatori.

Alta echipa din Premier League care a anuntat astazi numele noului antrenor este West Bromwich Albion - Alan Pardew a semnat un contract pana in 2020 cu WBA.

