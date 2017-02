Surpriza uriasa in Cupa Angliei! O echipa de liga a V-a a eliminat o echipa din Premier League in min 89

Lincoln City a invins pe terenul unde pierdusera Liverpool sau Everton!

Lincoln City, in sferturile Cupei Angliei!

Minunea Lincoln City continua in Cupa Angliei! Micuta echipa aflata in liga a 5-a a eliminat-o pe Burnley cu golul marcat de Raggett in minutul 89 dupa un corner! Lincoln City a devenit prima echipa aflata atat de jos care ajunge in sferturi din 1925 incoace!

Surpriza e cu atat mai mare cu cat victoria a venit pe terenul lui Burnley, acolo unde acestia sunt extrem de puternici, reusind sa invinga in acest sezon echipe precum Liverpool, Everton, Southampton sau Leicester - toate victoriile lui Burnley in acest sezon de Premier League au venit pe propriul teren! Doar 3 echipe au invins-o pe Burnley pe acest teren in ultimele 29 de partide.

Lincoln City le-a mai invins in acest sezon de FA Cup pe Oldham din League One, si pe Ipswich si Brighton din Championship.