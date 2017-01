Surpriza URIASA! City ia un jucator DISTRUS de accidentari. Pe cine a cerut Guardiola

Dupa Gabriel Jesus, Guardiola e aproape sa mai primeasca un jucator la antrenamente in urmatoarele zile.

Transferul brazilianului de la Palmeiras nu e singurul oficializat de City in ianuarie. Kicker anunta ca miliardarii din Manchester negociaza cu Bayern pentru imprumutul pana in vara al lui Holger Badstuber. Chinuit de accidentari, aparatorul de 27 de ani a jucat un singur meci de la inceputul campionatului pentru Bayern. In ultimii 4 ani, Badstuber a avut probleme grave de ligamente, tendon, coapsa si glezna. Si in acest sezon a stat doua luni din cauza problemelor musculare cauzate de revenirea la nivelul maxim de pregatire in vara.

Din 2012, Badstuber are numai 30 de meciuri jucate pentru Bayern in Bundesliga.

Badstuber has accepted a loan move to Manchester City. Few details to be done before confirmations by both clubs . #mcfc — Philip Harmeling (@PhilipHarmeling) January 6, 2017