Surpriza de proportii: Ronaldo i-a cerut impresarului sa-i gaseasca un contract in Premier League! Tradare uriasa: vrea la rivalii lui United

Cristiano Ronaldo este hotarat sa plece de la Real Madrid la finalul sezonului.



Ronaldo este nemultumit de faptul ca nu este apreciat pe masura evolutiilor sale la Real Madrid si este deranjat si de incercarile conducerii de a transfera jucatori precum Mbappe, Alli sau Kane. Potrivit presei spaniole, Ronaldo i-ar fi transmis deja agentul sau sa ii gaseasca un contract in Premier League.

Surprinzator este faptul ca Ronaldo nu a trecut Manchester United pe primul loc in topul cluburilor din Anglia, ci pe cei de la Chelsea. Conform informatiilor din presa spaniola, starul portughez isi doreste sa revina in campionatul Angliei si i-a cerut lui Jorge Mendes sa discute cu Chelsea.

Cristiano Ronaldo a jucat in Premier League in perioada 2003-2009 la Manchester United. A castigat noua titluri alaturi de United, iar in plan personal a obtinut primul Balon de Aur din cele patru pe care le are, in 2008.