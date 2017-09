Stilul englezilor l-a bagat in ceata! Un star de la Chelsea si-a busit masina pentru ca nu era obisnuit volanul pe dreapta

Noul star al lui Chelsea, Tiemoue Bakayoko, a fost implicat intr-un accident auto.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Tiemoue Bakayoko se intorcea de la antrenament cand si-a izbit masina de un zid. Jucatorul a scapat cu rani minore si va fi apt de joc etapa urmatoare.

Fratele lui Tiemoue Bakayoko declara recent ca jucatorul are probleme in a se adapta la stilul de condus al englezilor, cu volanul pe partea dreapta si cu benzile inversate. "Momentan se teme sa conduca, i se pare o nebunie sa conduci in Marea Britanie, dar se va obisnui si o sa conduca" in curand.

Chelsea a platit 45 de milioane de euro pentru transferul lui Bakayoko de la Monaco in aceasta vara.