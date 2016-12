Starul lui Liverpool ARESTAT in Ajunul Craciunului pentru ca a fost prins baut la volan

Probleme pentru unul dintre jucatorii lui Klopp.

Firmino de la Liverpool a fost arestat chiar in ajunul Craciunului, dupa ce a fost prins baut la volan de catre politisti, scrie Metro din Anglia.



Incidentul s-a petrecut chiar in centrul orasului Liverpool. Firmino a fost oprit de politie in primele ore ale Ajunului, cand acesta se afla sub influenta bauturilor alcoolice.



Firmino a fost citat sa apara in fata instantei in aceasta saptamana in urma incidentului.