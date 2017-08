SPECIAL | Romanii care vor Cupa Angliei! FC Romania joaca la 20 km de Londra si si-a facut IMN pe ritm de hip hop

Echipa romanilor din Marea Britanie, FC Romania, a inceput in forta noul sezon. "Lupii", care evolueaza in acest an in Essex Senior League, step 5, Premier Division (Liga a 9-a engleza, din cele 22 ale sistemului fotbalistic englez), ataca promovarea si un parcurs cat mai lung in Cupa Angliei, iar din acest an au si imn nou pe ritm de hip-hop.

Clubul condus de Ionut Vintila evolueaza in acest sezon pe Theobolds Lane Stadium din Cheshunt, Hertfordshire, situat la 20 km nord de Londra. "Tricolorii" au inceput bine sezonul, avand deja doua victorii dupa doua partide disputate (FC Romania - Enfield 1893 FC 3-0 / FC Romania - Wadham Lodge 2-0). De asemenea, FC Romania si-a inceput parcursul si in Cupa Angliei, cea mai veche competitie de fotbal din lume. Dupa ce a remizat, acasa, 2-2, cu Waltham Forest, in primul tur - extrapreliminar al Cupei Angliei, compatriotii nostri din Londra sunt asteptati miercuri, de la ora 21.45 (19.45, ora Angliei), ca sa isi incurajeze echipa la rejucarea partidei.



Romanii alcatuiesc a doua comunitate de imigranti ca marime din Marea Britanie, dupa polonezi, numarand aproape 150.000 de conationali care s-au mutat acolo ca sa munceasca sau sa studieze. Echipa de fotbal a comunitatii a reusit mai multe promovari succesive, ajungand pana in Liga a 9-a, performanta fiind cu atat mai importanta cu cat este alcatuita aproape numai din romani. Pe langa mai multi fosti jucatori care au evoluat in Romania in primele 3 ligi de fotbal, contingentul de stranieri este format doar din bulgarul Lazar Kumanov, englezul Michael Williams si francezii Ange Ramariavelo si Clement Charpail.



In urma cu o saptamana, echipa a primit si un imn, care incepe cu ritmurile imnului national si continua pe ritm de hip-hop. Cantecul este realizat de targovisteanul Bogdan Marius, cunoscut in lumea muzicala cu numele de scena Amer1knu si al carui refren este "Pe ploaie, pe vant - FC Romania! / Cu torte eu cant: FC Romania! / E soare, rad, plang...- FC Romania! / Un nume pe pamant - FC Romaniaaa!!!"