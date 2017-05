Sotia si fetitele lui Guardiola au fost la concertul Arianei Grande, dar sunt in afara oricarui pericol. Mesajul lui Pep

Nu e sigur daca cele trei se aflau in Manchester Arena in momentul producerii exploziei care a ucis 22 de oameni sau daca parasisera deja sala, insa toate sunt in afara oricarui pericol. Pep ar fi trebuit sa zboare azi la Abu Dhabi pentru sedinta de final de sezon cu Khaldoon al-Mubarak, seful lui City, insa ar putea ramane alaturi de familie, scrie The Telegraph.

Stadionul lui City, Etihad, e folosit ca centru de urgenta pentru ajutorarea victimelor atentatului de ieri seara.



Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester