Situatie incredibila la Manchester United! Pobga a cerut DUBLAREA salariului dupa venirea lui Alexis Sanchez! 

Manchester United il transforma pe Alexis Sanchez in unul dintre cei mai bine platiti jucatori din lume.

Alexis Sanchez a facut aseara vizita medicala la Manchester si urmeaza sa semneze cu echipa lui Mourinho. Portughezul il cedeaza la schimb pe Mkhitaryan, jucator care nu s-a ridicat la pretentiile antrenorului.

Operatiunea a fost complicata de agentul jucatorului, celebrul Mino Raiola, care a cerut ca Mkhitaryan sa primeasca o parte din salariul pe care armeanul urma sa-l incaseze la Manchester in urmatorii doi ani si jumatate, cat mai avea din contract. Asta chiar daca Mkhitaryan va avea un salariu mai mare la Arsenal, aproximativ 220.000 de euro pe saptamana!

Mai mult, acelasi Mino Raiola a venit cu o cerere incredibola pentru un alt jucator al sau, Paul Pogba. Francezul a fost transferat in 2016 pentru 105 de milioane de euro de la Juventus, un record la acea vreme. Tot atunci, Pogba a primit si un salariu de 200.000 de euro pe saptamana, suma ce a crescut la 260.000 de euro pe saptamana in acest sezon, printr-o clauza de calificare in Liga Campionilor din contractul sau.

Dupa ce a aflat insa ca Alexis Sanchez va castiga 400.000 de euro pe saptamana la United, Raiola a cerut dublarea salariului lui Pogba pentru ca acesta sa ramana intre cei mai bine platiti jucatori din lume.

Altfel, Raiola i-a anuntat pe sefii clubului englez ca nu poate garanta ca acesta va continua la United la terminarea contractului actual, scrie Daily Mirror.