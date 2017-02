Situatia de cosmar in care a ajuns Rashford, pustiul minune al lui Man. United. Mourinho vrea sa scape de el

Marcus Rashford a avut un an 2016 uimitor, sub comanda lui Van Gaal. Odata cu venirea lui Mourinho totul s-a schimbat pentru el.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal!16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco!

Considerat unul dintre cei mai talentati jucatori produsi de Manchester United in ultimii ani, cu goluri spectaculoase inscrise in meciuri decisive, pustiul Rashford spera ca odata cu evolutiile bune din 2016 sa vina si o prezenta tot mai constanta in prima echipa.

Lucrurile nu au mers asa cum pustiul lui United spera. Aducerea lui Mourinho la club, la pachet cu transferurile spectaculoase realizate pe Old Trafford au facut ca prezenta lui Rashford la United sa fie sporadica.

Potrivit jurnalistilor englezi de la Times, Rashford si-a manifestat nemultumirea fata de modul in care Mourinho l-a tratat, insa pe la spatele antrenorului portughez.

Rashford considera ca jucatorii tineri de la Tottenham si Liverpool primesc mult mai multe sanse de a evolua decat el poate sa o faca la Manchester United, ceea ce il dezavantajeaza vizibil.

Tehnicianul lui United ar fi aflat detalii despre reprosurile aduse de jucator, iar acum se gandeste sa scape de el la vara, noteaza sursa citata.