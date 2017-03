Sir Alex ii ia locul lui Mourinho la United! Insa doar pentru un meci! La ce partida va sta pe banca legendarul antrenor

Legendarul Sir Alex Ferguson va reveni pe banca lui Manchester United. Acesta va mai fi antrenor doar la un meci, anunta clubul englez.

Sir Alex Ferguson va reveni pe banca lui Manchester United la un meci special: testimonialul lui Michael Carrick.

Antrenorul de 75 de ani, care a castigat 38 de trofee cu United in cele trei decenii petrecute pe banca echipei, a acceptat sa revina ca tehnician pentru meciul de retragere al lui Carrick.

Adversari in urma cu mai multi ani, Sir Alex si Mourinho impartasesc acum o relatie de prietenie, iar portughezul a anuntat ca ii va ceda fara probleme locul lui Ferguson la respectiva partida. De altfel, Mourinho a tinut in repetate randuri sa il invite pe Sir Alex sa mearga alaturi de echipa in diverse deplasari.

"Sir Alex este atat de respectuos incat uneori parca ii este rusine sa ne deranjeze. I-am spus ca nu se poate sa mearga cu masina personala in deplasari, ca trebuie sa vina cu noi, cu echipa. Trebuie si vrem sa il facem sa se simta iubit si respectat, asa cum e normal. Nu exista fantome ale trecutului sau complexe intre noi", a spus Mourinho intr-un interviu acordat Daily Mirror.

La testimonialul Michael Carrick vor mai participa Paul Scholes, Ryan Giggs, Steven Gerrard si Frank Lampard. De asemenea, cei de la United spera sa-l convinga pe Cristiano Ronaldo sa participe.