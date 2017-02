"Si daca as juca impotriva mamei mele as fi la fel!" Dezvaluirea FABULOASA facuta despre Diego Costa

Diego Costa este unul dintre cei mai controversati atacanti din Premier League.

Iubit de fanii lui Chelsea si detestat de fanii tuturor celorlalte echipe, Diego Costa are un sezon fantastic - are 15 goluri in campion, fiind depasit doar de Lukaku in clasamentul golgheterilor. De la venirea lui Antonio Conte si numarul derapajelor atacantului s-a micsorat. Brazilianul Willian de la Chelsea a dat o declaratie foarte interesanta despre colegul sau.

"Mereu ne spune: <Pe teren asa sunt, nu ma pot schimba. Daca ar trebui sa joc impotriva mamei mele as fi la fel>. Este un tip care vrea sa castige, vrea sa se lupte, sa se bata pentru fiecare minge, sa inscrie - cred ca asta e grozav.



In afara terenului este un tip care mereu glumeste si vorbeste cu ceilalti" a declarat Willian. Reusitele lui Diego Costa au ajutat-o pe Chelsea sa se instaleze confortabil in fruntea clasamentului din Premier League.