Si-au batut de 2 ori recordul de transfer intr-o saptamana! Un coleg de-al unui jucator roman a semnat cu o echipa din Premier League

Nou promovata in Premier League, Brighton vrea sa se salveze de la retrogradare in urmatorul sezon de Premier League care incepe in aceasta seara.

Brighton & Hove va juca pentru prima data in prima liga din Anglia dupa 34 de ani iar managerul Chris Hughton este constient ca echipa va avea o misiune extrem de dificila in a ramane in Premier League desi echipa a promovat direct din Championship.

Brighton s-a intarit in aceasta vara, aducandu-i pe Markus Suttner, Ales Mateju, Matthew Ryan si Isaiah Brown, jucatori insa mai putin cunoscuti. Saptamana asta au anuntat insa venirea lui Davy Propper de la PSG, reusind sa-si bata recordul de transfer.

Acest record nu a rezistat insa prea mult - asta pentru ca Brighton l-a transferat joi si pe Jose Izquierdo, fostul coechipier al lui Dorin Rotariu de la FC Brugge, pentru 13.5 milioane de lire.

Brighton va juca in prima etapa din Premier League pe terenul campioanei en-titre, Chelsea.