Shakespeare scrie o noua carte de istorie la Leicester! Recordul FABULOS pe care nu-l reusise niciun antrenor

Pe 23 februarie, campioana Angliei, Leicester City, anunta ca se desparte de antrenorul care i-a adus primul titlu din istorie, Claudio Ranieri. Desi au aparut variante precum Roy Hogdson sau Guus Hiddink, conducerea clubului a mers pe mana lui Craig Shakespeare.

Iar Leicester a inviat! In primele 4 partide, Leicester a reusit 4 victorii si calificarea in sferturile Ligii Campionilor la prima participare! Astazi, Leicester a invins-o cu 3-2 la Londra pe West Ham dupa ce a condus cu 2-0 si 3-1.

Shakespeare a devenit primul antrenor din istoria Premier League cu 3 goluri marcate in fiecare dintre primele 3 partide! Shakespeare l-a reinventat si pe unul dintre cei artizanii titlului din sezonul trecut, Riyad Mahrez - acesta a marcat 2 goluri in 3 partide de Premier League cu Shakespeare, cat in precedentele 22 de meciuri cu Ranieri.

