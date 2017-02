Sfarsit de ERA! Wenger vrea sa PLECE de la Arsenal dupa ce a fost umilit de Bayern cu 5-1! 

Esecul usturator de la Munchen il impinge pe Wenger sa plece de la Arsenal dupa 21 de ani.

Fara un trofeu major castigat din 2004, Arsene Wenger isi pierde sustinerea fanilor, care il critica dupa umilinta cu Bayern, scor 1-5, in optimile Champions League.

Wenger a fost extrem de suparat dupa meci si a stat doar 3 minute la conferinta de presa. Intr-un interviu pentru postul german care a transmis meciul, Wenger a anuntat ca va lua o deicizie in privinta viitorului sau la Arsenal in martie sau aprilie. Wenger inca nu si-a prelungit contractul si are sanse mici sa o mai faca. La titlu sansele sunt mici, cu Chelsea aflata la 10 puncte distanta.

La 67 de ani, Wenger a ramas ultimul manager longeviv din Premier League, de 21 de ani pe banca lui Arsenal.