Secretul lui Hazard: "Am o relatie foarte personala cu ea. O mangai... Prin cate am trecut" :)

Declaratie de dragoste spumoasa facuta de Eden Hazard intr-un interviu pentru France Football: "mangai mingea ca pe o femeie".

Superstarul lui Chelsea a contribuit cu 11 goluri si cinci pase de gol la succesul echipei antrenate de Antonio Conte, in acest sezon de Premier League. Secretul sau pare desprins din universul unui serial de animatie, scriu jurnalistii englezi, facand referire la “Capitanul Tsubasa”. “Am o relatie foarte personala cu mingea de fotbal”, declara Eden Hazard.

Desi refuza sa fie comparat cu Messi, belgianul se mandreste cu usurinta sa de a controla balonul. “Sigur ca am muncit mult pentru a ajunge unde sunt acum, dar totul porneste de la o abilitate innascuta. Este ceva natural pentru mine. Mingea este prietena mea. Prin cate am trecut! Imi este cel mai credincios prieten. Eu mangai mingea. Dar asta nu este intotdeauna ceva simplu, mai ales atunci cand driblez. Pot sa mangai mingea atunci cand sutez, asa cum o facea Thierry Henry. Pot sa tratez mingea ca pe o femeie. Sau ca pe un prieten. Sau ca pe o persoana mai in varsta”, spune Hazard.

La 26 de ani, Eden Hazard are o cota de piata de 70 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt, contractul sau cu liderul din Premier League fiind valabil pana in 2020.