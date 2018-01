Se incheie O ERA la Arsenal: Wenger pleaca la finalul sezonului! Englezii i-au gasit inlocuitor: va semna pe 4 ani si va primi 10 milioane pe sezon

Arsenal i-a gasit inlocuitor lui Arsene Wenger.

Ceea ce se discuta de mai multi ani in Londra, inlocuirea lui Wenger de la carma lui Arsenal, se pare ca se va produce la finalul acestui sezon.

Italienii scriu ca inlocuitorul lui Wenger va fi Carlo Ancelotti. Potrivit Corriere dello Sport, Ancelotti va semna un contract pe ani si va avea un salariu de 10 milioane de euro pe an.

Wenger mai are contract cu Arsenal pana in 2019 si are sanse sa-l duca la bun sfarsit doar daca va reusi sa castige Premier League. In acest moment, Arsenal se afla pe locul 6 in campionat, la 23 de puncte in spatele lui City care conduce clasamentul. Wenger se afla la Arsenal din 1996 perioada in care a castigat titlul de trei ori, a obtinut 7 Cupe ale Angliei si 7 Supercupe.