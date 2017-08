Scandal sexual la City! Sterling a adus-o pe sosia lui Kim Kardashian in cantonamentul lui City, dar a refuzat s-o plateasca!

Raheem Sterling e in centrul unui scandal urias.

Jucatorul de 70 de milioane al lui Manchester City e acuzat de o prostituata din SUA ca ca a apelat la serviciile sale, insa nu a platit toti banii promisi.

Potrivit The Sun, Sterling a angajat o prostituata care seamana cu Kim Kardashian si a adus-o la hotelul in care era cazata Manchester City din Los Angeles. Cei doi s-au inteles pentru suma de 4000 de dolari pentru o noapte, insa jucatorul a platit doar 2000 de dolari.

Aceasta a decis sa trimita capturi cu mesajele schimbate cu Sterling la tabloidul The Sun. Sterling castiga peste 200.000 de euro pe saptamana la Manchester City, echipa care a platit 70 de milioane de euro pentru transferul de la Liverpool. "Poate ca e un fotbalist bun si are salariu mare, dar este foarte zgarcit. Ne-am inteles pentru 4000 de dolari, dar a refuzat sa plateasca apoi. Dimineata mi-a zis ca trebuie sa mearga la un bancomat sa scoata bani si ca o sa imi lase un plic la receptie. Ne-am inteles pentru 4000 de dolari, dar mi-a dat doar 2000. I-am scris pe Whatsapp ca vreau toti banii si mi-a raspuns ca era beat si nu isi mai aminteste. Oricum, a refuzat sa imi dea diferenta si a spus ca i se pare prea mult suma de 4000 de dolari", a marturisit femeia in The Sun.

Pe langa eventuale probleme cu City, Sterling poate avea probleme si cu autoritatile din SUA. Prostitutia este ilegala in Los Angeles, iar mijlocasul poate fi chemat la audieri.

Sterling este insurat si are un copil de 6 luni.





