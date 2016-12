Sam Allardyce si-a gasit echipa, dupa RUSINEA de la nationala! A semnat cu o echipa din Premier League 

Dat afara de la nationala Angliei dupa un singur meci, Sam Allardyce si-a gasit echipa.

Sam Allardyce este noul antrenor al lui Crystal Palace, locul 17 in acest moment in Premier League. Obiectivul este salvarea echipei de la retrogradare, aflata la un punct peste Sunderland, ultimul loc retrogradabil. Daca reuseste asta, Allardyce ia un bonus de 5 milioane de euro, pe langa salariul de aproape 3 milioane de euro pe sezon!

Allardyce a intrat in istoria englezilor in luna septembrie, cand a fost concediat de federatia engleza dupa un singur meci, victoria cu Slovacia din preliminariile Cupei Mondiale. Allardyce a fost inregistrat de ziarul Telegraph cand negocia consultanta pentru o companie care dorea sa intre in afacerea de detinere de jucatori, lucru interzis de FIFA.

Reprezentantii companiei erau reporteri sub acoperire, care l-au inregistrat pe Allardyce in timp ce critica in termeni duri federatia care il platea, dar si pe fostul selectioner al Angliei.