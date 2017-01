Salvarea lui Guardiola? Man City a prezentat jucatorul de 31mil de euro! Cine ii poate lua locul lui Aguero

Starul brazilian Gabriel Jesus a fost prezentat de Manchester City.

Cumparat in luna august pentru 31 de milioane de euro, Gabriel Jesus a fost prezentat astazi de catre Manchester City. Jucatorul de 19 ani a ramas in a doua jumatate a lui 2016 la Palmeiras, ajungand la Manchester la sfarsitul lui decembrie.

Desi s-a antrenat in ultimele 3 saptamani alaturi de echipa, Jesus nu a putut juca sau sa fie prezentat din cauza unor probleme legate de inregistrarea jucatorului. Acum, Jesus este eligibil pentru a fi folosit chiar in acest weekend, cand City o intalneste pe Tottenham.

Aflata pe locul 5 in clasament si umilita in ultima etapa de catre Everton, Man City a avut probleme in ofensiva in ultima vreme, reusind doar 2 goluri in ultimele 3 partide. Gabriel Jesus, cel care va purta numarul 33, este considerat unul dintre cei mai talentati jucatori ofensivi sub 20 de ani din lume. El i-ar putea lua locul chiar lui Aguero in anumite partide sau poate juca in tandem cu acesta sau Iheanacho.

"Vreau sa castig trofee iar City este un club obisnuit sa castige. Pe langa dimensiunile acestui club, unul masiv cu o istorie lunga, este un club care lupta pentru trofeu in fiecare competitie in care participa. Am vrut sa raman la Palmeiras pana la finalul anului pentru a mai castiga un titlu. Am plecat de acolo cu capul sus si sunt satisfacut de performantele obtinute.



Guardiola a fost singurul manager care m-a sunat asa ca sunt foarte multumit, mai ales avand in vedere ce manager este, ce a reusit, inteligenta sa. Dorinta mea este sa lucrez cu el si sa invat mai multe in fiecare zi. Mi-a spus ca i-ar placea foarte mult sa vin, ca as ajuta clubul foarte mult, pe colegi. Din acel moment am ales City, mi-a intrat in cap faptul ca vin aici sa ajut si sa invat" a spus Gabriel Jesus la prezentare.