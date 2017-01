"S-au inteles verbal!" Manchester United, gata sa mai faca un transfer URIAS, de 100 de milioane! 

Jose Mourinho mai primeste un jucator de 100 de milioane vara viitoare.

Chiar daca Pogba nu a impresionat de la transferul de 105 milioane de euro de la Juventus, Manchester United nu se opreste si e gata sa achite din nou 100 de milioane de euro pentru un jucator.

Potrivit The Independent, United s-a inteles verbal cu francezul Antoine Griezmann, atacantul nationalei Frantei si finalist al Balonului de Aur in acest an.

La 25 de ani, Griezmann joaca de trei ani la Atletico Madrid, club pentru care a marcat 51 de goluri in 92 de meciuri. Potrivit sursei citate, jucatorul s-a inteles cu United in privinta salariului si chiar al numarului de pe tricou.

United trebuie sa plateasca clauza de reziliere de 100 de milioane de euro, iar Atletico nu se va putea impotrivi transferului. Problema este insa ca spaniolii au interzis la transferuri din partea FIFA, insa sunt sanse mari ca pedeapsa lor sa fie redusa la apel, iar din vara sa aiba din nou liber la mutari.

In locul lui Greizmann, Atletico Madrid vrea sa-l readuca pe Diego Costa de la Chelsea, scrie Independent.

Mourinho nu mai face transferuri in aceasta iarna, dar sunt sanse sa renunte la cativa jucatori. Luke Shaw, cel mai scump fundas stanga din istorie nu l-a impresionat pe portughez, iar acum sunt sanse mari sa fie vandut, scrie Independent. Si Depay, fostul golgheter al Olandei, are sanse mari sa fie cedat la Lyon.