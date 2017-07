Rooney a redebutat cu un gol colosal la Everton: a avut nevoie de 34 de minute si un sut de la 34 de metri. VIDEO

Wayne Rooney s-a intors in aceasta vara la clubul care l-a format. Golgheterul nationalei Angliei, care va implini 32 de ani in luna octombrie, a redebutat cu gol la Everton.

Everton joaca in aceasta perioada amicale tocmai in Tanzania. Acolo se pregatesc jucatorii echipei de pe Merseyside pentru noul sezon din Premier League. In Tanzania, Rooney a avut parte de momente interesante, asistand la un ritual al unui trib local, dar si de un moment special: a inscris din nou in tricoul "Caramelelor".

Rooney a inscris un super gol in amicalul jucat de Everton impotriva unei echipe locale din Tanzania. Acesta a avut nevoie de 34 de minute si de un sut de la aproximativ 30 de metri.