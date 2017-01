Rooney a devenit golgheter all time, dar Mourinho il impinge spre China: "Sumele sunt uriase!" 

Wayne Rooney a devenit golgheterul all time al lui Manchester United, cu 250 de reusite.

Rooney a salvat-o pe United la Stoke, reusit sa inscrie superb din lovitura libera in minutul 94! Atacantul lui Manchester United a devenit cel mai bun marcator din toate timpurile pentru clubul englez, reusind sa-l depaseasca pe legendarul Sir Bobby Charlton, care avea 249 de goluri in tricoul "diavolilor".

Rooney a fost din nou rezerva, iar timpul sau pe Old Trafford pare a se fi incheiat. Jose Mourinho l-a anuntat pe jucator ca nu se opune unei mutari in China.

Rooney e ademenit cu un contract urias in cea mai noua liga a miliardarilor din fotbal. "A ajuns la nivelul la care totul depinde doar de el. Putea cineva sa-l critice pe Zlatan in vara daca alegea sa mearga in China sau SUA?

A avut o cariera incredibila, la fel si Wayne. Depinde de el cum vrea sa-si incheie cariera, cum vrea se bucure de final.

Stiu ca am niste colegi carora li se pare ok sa intervina in viata oamenilor, dar eu nu sunt asa. Fiecare e responsabil pentru viata lui, nu pot sa critic. Ca sa fiu sincer, Wayne nu mi-a spus nimic despre plecarea in CHina. Depinde e el. Nu pot sa-i critic pe jucatorii care merg in China. E viata lor, asa si-o organizeaza ei, asa isi organizeaza cariera. Salariile sunt uriase, dar si experienta poate fi interesanta", a spus Mourinho, care l-a criticat in acelasi timp pe rivalul Jurgen Klopp. Antrenorul lui Liverpool il criticase pe Oscar pentru decizia de a pleca de la Chelsea in China.