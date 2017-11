Aroganta de 70 de milioane a lui Guardiola! Seicii au scos banii pentru un transfoer total neasteptat. Pe cine ia City

Pep le-a cerut sefilor sai un cadou scump de Craciun!

City a intrat in cursa pentru fundasul olandez Virgil van Dijk de la Southampton, scrie Mirror. Foarte aproape de Liverpool in vara, olandezul era asteptat in ianuarie pe Anfield. Van Dijk are acum inca o optiune de top.

Guardiola cauta un aparator central pentru a-l ajuta cu inca o varianta de top in primul 11. City isi propune sa mearga pana la capat in Champions League, Premier League, Cupa Angliei si Cupa Ligii.

Guardiola a primit o lovitura importanta in meciul cu Leicester. Stones s-a accidentat la coapsa si veridctul medicilor nu suna asa cum si-ar fi dorit Pep: 6 saptamani out!

"Vom discuta in ianuarie despre variante. Ne vom gandi la ceea ce putem face pentru a ne imbunatati echipa. Ca sa jucam in toate competitiile, avem nevoie de o echipa mai mare. Timpul de recuperare pentru baieti dupa meciuri va fi din ce in ce mai scurt", a spus Guardiola dupa 2-0 cu Leicester.

Van Dijk e cotat in acest moment la 70 de milioane de euro.