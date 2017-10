Revine Kun! Aguero, inapoi la antrenamentele lui City, la nici doua saptamani de la accidentul de masina din Olanda

Kun Aguero a revenit la antrenamentele lui Manchester City. In urma cu mai putin de doua saptamani, aceasta a fost implicat intr-un accident rutier in Olanda, alegandu-se cu o coasta rupta.

Manchester City a anuntat revenirea lui Kun Aguero la antrenamente, la mai putin de doua saptamani dupa accidentul de masina in care a fost implicat in Olanda. Atacantul de 29 de ani se recupereaza bine si este asteptat sa joace din nou in Premier League. Acesta ar putea intra chiar de saptamana viitoare.



Manchester City o va intalni duminica pe Stoke City, pe Etihad Stadium, dar prezenta lui Aguero in primul 11 la acest meci este incerta.



Aguero a marcat 6 goluri si a dat 3 assisturi in acest sezon pentru City.